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02 сентября 2014, 16:18

55 жалоб на незаконные парковки и перекрытые проезды поступило в ЦОДД

парковки транспорт машины

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центр организации дорожного движения с 21 августа поступило 55 жалоб на незаконно закрытые проезды и несанкционированные парковки. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ЦОДД.

По мнению представителей пресс-службы, это свидетельствует о том, что людям небезразлично развитие транспортной инфраструктуры города.

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Как уже писало М24.ru, с 21 августа по 30 сентября ЦОДД принимает от населения заявки на незаконную парковку, перекрытые съездов и заграждения, установленные без разрешения.

После 30 сентября сотрудники ЦОДД начнут проверять поступившие заявки: посетив указанные места, они выяснят, по каким причинам тот или иной участок улично-дорожной сети города закрыт и насколько законны эти действия.

Напомним, что обо всех случаях установки незаконных заграждений или появлении несанкционированных парковок можно писать на адрес zakritiyproezd@gucodd.ru. Представители ЦОДД рассчитывают, что благодаря собранной информации им удастся ликвидировать незаконные перекрытия и упростить движение автотранспорта.

Как ранее отметил глава ЦОДД Александр Поляков, "связность улично-дорожной сети Москвы за пределами Третьего транспортного кольца достаточно низкая – исправить ситуацию поможет открытие всех существующих путей. Это существенно улучшит межрайонную связанность и позволит потокам транспортных средств более эффективно распределяться между магистралями".

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