Платная парковка в пределах ТТК не будет повсеместной - Собянин

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Платная парковка машин в пределах Третьего транспортного кольца не будет повсеместной, заявил Сергей Собянин в интервью ИТАР-ТАСС.

"Между Садовым кольцом и ТТК уже частично введена платная парковка, но повсеместной она не будет. В этой зоне есть исключительно жилые, так называемые спальные микрорайоны. Какой смысл там вводить платную парковку? Никакого", - рассказал мэр Москвы.

По его словам, платную парковку ввели, прежде всего, в интересах водителей. "При этой системе человек, приехав за покупками, оставляет машину на короткий промежуток времени, а потом уезжает. Таким образом, одним местом в течение дня пользуется до пяти человек, - отметил мэр. - А вот если оно станет бесплатным, то велика вероятность, что один водитель бросит машину на целый день и уйдет по делам, а другим припарковаться будет негде".

Напомним, ранее Максим Ликсутов заявил, что введение платных парковок существенно разгрузило столичные улицы. И, по его словам, столичные власти не планируют останавливаться на достигнутом.

"Расширение платной парковки будет происходить в городе там, где проблема наиболее велика. Что касается жилых районов, то платная парковка там не всегда нужна. И, конечно, мы будем рассматривать каждую улицу отдельно и спрашивать максимальное количество людей, нужна нам парковка или нет", - пояснил Максим Ликсутов.

Напомним, с 1 августа зона платной парковки расширилась на 153 улицы между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, к 25 декабря она может охватить практически все улицы внутри ТТК, где предварительно разметят 25 тысяч машино-мест. Час стоянки внутри Бульварного кольца и в "Сити" обходится автомобилистам в 80 рублей, между Бульварным и Садовым кольцами - в 60 рублей, за Садовым - в 40 рублей.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

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Отметим, что час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

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Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".

В скором времени оплачивать парковку можно будет и с помощью ГЛОНАСС. Для этого автомобилист через специальный датчик будет передавать информацию о времени и месте стоянки в систему платной стоянки, и со счета абонента будут списываться деньги за парковку.