МАДИ открыла приемную на юго-западе Москвы

Фото: m24.ru

1 сентября МАДИ открыла новую приемную на улице Миклухо-Маклая, дом 38. Там можно получить разрешение на выдачу эвакуированного автомобиля, а также подать жалобу на постановление об административном правонарушении, сообщает пресс-служба московской административной дорожной инспекции.

Владельцы эвакуированных автомобилей могут обращаться в новую приемную круглосуточно. Для того, чтобы получить разрешение на выдачу транспортного средства, нужно будет показать свидетельство о регистрации машины и права.

Отметим, что 2 июля открылись три пункта выдачи разрешений на возврат эвакуированной машины по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7 и улица Шеногина, владение 3. Офисы работают круглосуточно.

В Москве откроют допофисы по возврату эвакуированных машин

Ранее издание M24.ru сообщило, что Московская административная дорожная инспекция МАДИ откроет три дополнительных отделения для приема водителей, которые хотят получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля и обжаловать штраф за нарушение правил парковки. Помимо офиса на Миклухо-Маклая, еще два откроются на улице Туристской и Бориса Галушкина. Там установят камеры видеонаблюдения, как и в головном отделении МАДИ в Большом Палашевском переулке.

Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99 или на сайте МАДИ www.madi.mos.ru.

Напомним, с 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Кроме того, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей.

"Мосгорсправка": Как обжаловать штрафы за парковку

Кроме того, как сообщало издание M24.ru, автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы за парковку в запрещенных местах, будут приглашать в мировые суды. Должникам может грозить дополнительное административное наказание, в том числе арест или принудительные работы.

А вот оплатить штраф и отследить эвакуатор можно будет через мобильное приложение. Так, С помощью приложения "Парковки Москвы" parking.mos.ru можно будет оплатить не только парковку, но и все водительские штрафы, а также эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке. На карте в приложении можно будет в режиме реального времени отследить перемещения эвакуаторов.

Кроме того, приложение научат напоминать автомобилистам о неоплаченных штрафах и предупреждать о бесплатной стоянке по воскресеньям и праздникам.