Школа фигурного катания открывается в Перовском парке

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30 января в Перовском парке пройдет первое занятие в Школе фигурного катания. Уроки будут проходить по субботам и воскресеньям, а проведут их профессиональные инструкторы, сообщает пресс-служба парка.

Школа фигурного катания организована на катке вдоль центральной аллеи Перовского парка. Группы набираются в зависимости от возраста участников и формируются по уровню подготовки. Стоимость занятия - 350 рублей, коньки можно взять в парке напрокат.

Записаться в школа фигурного катания можно по телефону +7 (495) 309-51-42.