В новогоднюю ночь запустят около 35 тысяч салютных залпов

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В новогоднюю ночь в столице пройдет восемь крупных фейерверков. "Московское небо озарят 35 тысяч салютных залпов",- сообщил в пятницу глава департамента культуры столицы Сергей Капков.

Он напомнил, что салют на Москворецкой набережной начнется сразу после боя курантов, а час спустя праздничные фейерверки начнутся в каждом отдельном округе Москвы. "Именно в 01.00, это по просьбе жителей, чтобы люди успели из-за праздничного стола одеться и выйти на улицу",- пояснил Капков.

Семь пиротехнических шоу запланированы в городке имени Баумана, на пересечении Юрловского проезда и проезда Дежнева, в парке 850-летия Москвы, парк 60-летия Октября, на Воробьевых горах, на улице Богданова и на улице Кадырова. Продолжительность каждого шоу составит 5 минут.

Кроме того, в новогоднюю ночь праздничные фейерверки запланированы еще в 14 столичных парках культуры и отдыха. Причем в каждом парке ожидается отдельная программа фейерверков.

Ожидается, что в дни новогодних каникул столичные парки должны посетить около двух миллионов человек. "Мы ожидаем, что на новогодних каникулах парки культуры и отдыха посетят около двух миллионов человек. А всего в праздничных мероприятиях примут участие около четырех миллионов человек", - отметил глава департамента.

Праздничная программа в парках начнется 31 декабря. В новогоднюю ночь они будут работать до 3 часов ночи. Там будут проходить выступления уличных театров, новогодние колядки, а также работать рождественские и новогодние ярмарки. Кроме того, будут организованы классы по изготовлению игрушек и подарков.