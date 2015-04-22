В народном парке в центре города высадят сирень сорта "Великая Победа"

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Во время субботника 25 апреля в народном парке на Мытной улице высадят 220 кустов сирени сортов "Великая Победа", "Маршал Жуков" и "Маршал Василевский", сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

В патриотической акции "Сирень Победы" примут участие 500 студентов, школьников и ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеров обеспечат всем необходимым инвентарем и перчатками.

Всего на территории дворов Центрального административного округа с 22 по 29 апреля планируется высадить почти тысячу деревьев и порядка 32 тысяч кустарников. В округе появятся туя западная, липа крупнолистная, клен остролистный, ясень, рябина обыкновенная, береза пушистая и береза повислая, клен серебристый и конский каштан. В дополнение к этим деревьям деревьев во дворах также намечено высадить по несколько сосен, елей, кленов красных, также яблони, черемуху, дуб красный, бархат амурский, лиственницу европейскую и некоторые другие.

История вопроса "Великая Победа" - лиловая сирень с cоцветиями из длинных, слегка поникших на концах метёлок. Куст высокий, раскидистый. Срок цветения средний. - лиловая сирень с cоцветиями из длинных, слегка поникших на концах метёлок. Куст высокий, раскидистый. Срок цветения средний. Сирень "День Победы" имеет крупные соцветия темно-пурпурного цвета.Окраска нижней стороны цветков немного светлее. Цветение продолжительное. Сирень "Маршал Василевский" - бутоны светло-пурпурно-лиловые; цветки: при распускании розово-лиловые, позже розового тона, крупные, махровые - из трех сближенных венчиков, очень ароматные. Кусты высокие, пряморослые. Цветет в ранние сроки.



Кроме сирени в центральных районах Москвы будут представлены следующими виды кустарников: барбарис обыкновенный, кизильник блестящий, боярышник кроваво-красный, спирея Вангутта, лапчатка кустарниковая, чубушник венечный, снежноягодник белый, пузыреплодник калинолистный и другие.

Как уточняют в префектуре ЦАО, в районе Арбат дополнительно озеленят пять дворов, в Басманном – 39 дворов, в районе Замоскворечье озеленение пройдет по 13 адресам, в Мещанском районе – по 22 адресам, в Пресне озеленят 38 дворов, в Таганском районе – 27 дворов, в Тверском районе – в плане 40 дворовых территорий, в районе Хамовники – 33 адреса, а в Якиманке - 5 адресов.

Напомним, в прошлом году в Москве создали более 100 народных парков. Все они благоустроены с учетом мнения горожан. В ближайшем будущем планируется открыть еще около 50 скверов. В том числе в Центральном округе планируют обустроить четыре народных парка. За счет бюджета благоустроят два парка: на 2-й Фрунзенской улице и на улице Станиславского, а за счет инвестиций еще два – на улице Долгоруковская и Мытной (сквер Апакова).