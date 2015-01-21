Еще девять зон отдыха в столице оборудуют Wi-Fi

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В ближайшее время услуга Wi-Fi станет доступна посетителям еще девяти столичных мест отдыха. В частности, беспроводной интернет появится в саду "Эрмитаж", в парках "Бабушкинский", "Кузьминки", "Люблино", "Северное Тушино", "Таганский" и "Фили", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий.

В каждом парке предстоит построить до 2-3 каналов связи пропускной способностью 1 Гбит/сек

Кроме этого, стало известно, что заниматься организацией Wi-Fi в столичных парках и пешеходных зонах будет компания "Комкор" (торговая марка "Акадо Телеком"), выигравшая конкурс, проведенный властями города. Компания будет предоставлять услуги связи в течение трех ближайших лет с 1 января 2015 года до 30 ноября 2017 года. Сумма заключенного контракта составила 2,6 миллиарда руб.

В пресс-службе "Комкор" добавили, что компания с января 2015 года обеспечивает беспроводным интернетом семь столичных парков: Лианозовский, "Сокольники", Измайловский, парк "Красная Пресня", Молодежный центр "Сетуньский Стан", Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, а также парковую территорию при Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Ранее доступ в интернет для учреждений департамента культуры (включая парковые зоны) обеспечивала компания "Таском". Контракт с ним, после проведения соответствующего конкурса, был заключен в конце 2011 года и действовал по 31 декабря 2014 года.

Напомним, сейчас в городской сети Wi-Fi порядка 6,5 тысяч точек доступа. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году их планируется увеличить до двух раз. Новые точки доступа будут в большей мере строиться за счет операторов, а департамент информационных технологий будет обеспечивать места для установки оборудования.

Накануне Нового года 16 точек доступа были установлены на Покровской улице. Оборудование позволяет работать на максимальных скоростях до 450 Мбит/с.

Чтобы подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, необходимо авторизоваться с помощью мобильного телефона, на которой придет SMS с кодом доступа. Пользователь попадает на сайт и может пользоваться бесплатным интернетом в течении 1 часа, после чего авторизацию необходимо пройти заново.

С 1 декабря 2014 года бесплатный беспроводной интернет работает на всех линиях московского метро.

Отметим, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.