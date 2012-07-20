В Москве запретили купаться почти в половине зон отдыха

ИТАР-ТАСС

Столичное управление Роспотребнадзора признало непригодным для купания пять зон отдыха из одиннадцати, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Запрет введен после исследования проб воды водоемов и питьевых фонтанчиков в зонах отдыха "Тропарево", "Большой Садовый пруд", "Бич Клаб", "Серебряный бор - 2", "Серебряный бор - 3". Эксперты зафиксировали превышения по микробиологическим показателям.

В остальных 6 зонах отдыха показатели соответствуют нормативам. В ведомстве также отметили, что в целом зоны отдыха в удовлетворительном санитарном состоянии. "Жалоб на неудовлетворительное содержание территорий зон отдыха за период с 30 мая по 18 июля не поступало", - говорится в сообщении.

Между тем еще неделю назад закрыты для купания были лишь три зоны отдыха.

Напомним, к началу купального сезона Роспотребнадзор определил в Москве 35 зон отдыха без купания и 11 зон, где разрешено принимать водные процедуры.