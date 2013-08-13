Молельни в столичных парках появятся только с разрешения жителей

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Решение о создании молелен в парках города будет приниматься жителями Москвы, сообщил и.о. заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков заверил, что окончательный вердикт правительства по этому вопросу будет зависеть от обитателей домов, находящихся рядом с парками, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в московских прогулочных зонах возможно появление молельных площадок, каждая из которых сможет вместить до 150 верующих. С этой инициативой к московским властям обратились столичные урбанисты, полагая, что это может временно решить вопрос с нехваткой мечетей.