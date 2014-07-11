В парке "Сокольники" детей покатают на "лондонском" автобусе

Фото: park.sokolniki.com

В парке "Сокольники" заработал новый детский аттракцион. Юные гости зоны отдыха теперь могут прочувствовать атмосферу английской столицы, не покидая пределов Москвы: им предлагают покататься на двухэтажном автобусе London bus, сообщает пресс-служба "Сокольников".

Маршрут движения автобуса пролегает по Митьковскому проезду. Ребят сажают в салон на пересечении Митьковского проезда и Песочной аллеи.

Фото: park.sokolniki.com

Стать пассажиром красного даблдекера можно с 10.00 до 22.00. Стоимость проезда - 150 рублей за 10 минут (для детей из многодетных семей - 100 рублей). Малыши до 3 лет катаются бесплатно.