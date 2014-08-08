Вместо музея "Ледниковый период" на ВДНХ будет павильон Азербайджана

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Вместо музея "Ледниковый период" на ВДНХ будет выставочный центр Республики Азербайджан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя гендиректора ВДНХ Ирина Гордину-Невмержицкую.

Музей находится в павильоне №71 "Атомная энергия" на площади фонтана "Дружба народов". Представитель ВДНХ отметила, что еще в апреле владельцу музея было предложено разработать концепцию новой, осовремененной экспозиции и направить в дирекцию парка запрос на помещение. Но запрос до сих пор не поступил. "Экспонаты музея очень интересны, но физически мы не можем оставить музей в павильоне №71", - сказала она. Сейчас экспозиция закрыта.

В музее представлены скелеты и черепа мамонтов, мумифицированная кожа, шерсть, челюсти, зубы и бивни вымерших гигантов. Главный экспонат - муляжи группы мамонтов в натуральную величину на вращающемся подиуме.

В музее также можно увидеть самую большую в мире коллекцию черепов и рогов шерстистого носорога, скелеты и черепа первобытного бизона, пещерных медведей. А также скелет ископаемого волка, мумифицированные остатки мягких тканей давно вымерших животных, а также череп пещерного льва.

В ближайшее время павильон будет передан в аренду Азербайджану на 50 лет. Арендная плата составит 1 рубль в год. При этом азербайджанская сторона должна будет осуществлять капитальный ремонт, реставрировать здание и содержать земельный участок за свой счет.

Площадь павильона составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Как менялась ВДНХ

Напомним, что к 75-летнему юбилею ВДНХ в парке завершился первый этап реконструкции. Парк освободили от большей части нецивизлизованной торговли и устаревшего общепита. Вместо забегаловок и кафе-мангалов, появились точки по продаже мороженого и прохладительных напитков. Между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура" работает фудкорт площадью 1,3 тысяч квадратных метров. Уже завершена реставрация 48 зданий и объектов, в том числе 17 павильонов.

Во время реконструкции открыли исторические фасады некоторых павильонов, которые в 1960-70-е годы были перестроены и скрыты металлическими фальш-фасадами. В павильоне "Центральный" обнаружили горельеф Евгения Вучетича, созданный к послевоенному открытию выставки в 1954 году.