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08 июля 2014, 14:00

Быстрые знакомства и романтика на крыше: куда пойти в День семьи

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Сегодня в России в седьмой раз отмечают День семьи, любви и верности. Сетевое издание M24.ru составило гид по праздничным мероприятиям: от романтической экскурсии и вегетарианского кафе до спектакля в театре "Практика".

Фото: M24.ru

Культурный центр "Зодчие" подготовил праздничную программу для жителей Кунцева и не только. В День семьи на Кунцевском бульваре пройдет концерт, дизайнер Светлана Светлова проведет мастер-класс по изготовлению аксессуаров-бабочек, будет работать вегетарианское кафе, гости смогут улыбнуться в объектив профессионального фотографа, а в качестве приятного бонуса - фримаркет. На эту ярмарку каждый сможет принести любую вещь, которая надоела или не нравится и бесплатно обменять на что-нибудь интересное.

  • Где: Кунцевский бульвар, пешеходная зона
  • Когда: 18.00
  • Стоимость: вход свободный

Фото: ИТАР-ТАСС

Тем, кто очень хочет отпраздновать День семьи, но пока не встретил свою половинку, стоит побывать в Саду имени Баумана. Для тек, кто в вечном "активном поиске" там пройдет speed dating - популярный формат мини-знакомств, при котором за один вечер можно встретить десяток представителей противоположного пола. Также в программе - свадебная ротонда, на фоне которой можно сделать красивые фотографии, запуск шариков с желаниями, психологические тренинги и конкурсы с призами.

  • Где: Сад имени Баумана, Старая Басманная, 15
  • Когда: 17.00
  • Стоимость: вход свободный

Фото: ИТАР-ТАСС

Культурный центр ЗИЛ подготовил праздничную экскурсию "Москва с крыши". Участники поднимутся на крышу, для того чтобы увидеть самые романтичные сооружения столицы и услышать трогательные истории любви. Москвовед Татьяна Кузнецова расскажет о здании, которое называли "невестой Ивана Великого", поговорит о влюбленном Пушкине и других великих людях, которым было не чуждо светлое чувство.

  • Где: КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1
  • Когда: 18.30 и 20.00
  • Стоимость: Бесплатно

Театр "Практика". Фото: M24.ru

Московский театр "Практика" в День семьи, любви и верности поставит праздничный спектакль "Петр и Феврония Муромские". В основе постановки - древнерусская повесть Ермолая-Еразма о волшебной, мистической и удивительно крепкой любви святых. По словам режиссера спектакля Светалны Земляковой, старинное сказание акутально и сегодня. Во-первых, потому что ломает стереотип о взаимоотношениях женщины и мужчины. Во-вторых - эта история помогает понять суть жизни. И если не понять, то хотя бы попытаться.

  • Где: Театр "Практика",
  • Когда: 19.00
  • Стоимость:1500 рублей

Фото: M24.ru

Большой концерт классической музыки с участием солистов Большого театра и заслуженных артистов России пройдет в саду "Эрмитаж". Программа "Сердца любовью зажгите!" подготовлена Клубом святых Петра и Февронии при храме Успения в Москве.

  • Где: Сад "Эрмитаж", Каретный Ряд, 3
  • Когда: 19.30
  • Стоимость: Вход свободный

Фото: ИТАР-ТАСС

Историк Сергей Козловский прочитает лекцию, посвященную исследованию семьи с научной точки зрения. Лектор поговорит о том, почему модель традиционной семьи сохраняется на протяжении столетий несмотря на постоянную критику и как, возможно, будет выглядеть семья будущего. Историк также расскажет о знаменитом произведении Фридриха Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Эта работа стала одной из первой попыток подвергнуть критике общепринятые моральные ценности.

  • Где: Библиотека "Проспект", Профсоюзная, 115, корпус 1
  • Когда: 19.30
  • Стоимость: бесплатно

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