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07 августа 2014, 16:56

Московский зоопарк ищет альтернативу импортным овощам и фруктам

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Какие иностранные продукты могут исчезнуть с прилавков России

Московский зоопарк ищет альтернативу импортным фруктам и овощам, которые идут на корм животным. Руководству зоопарка предстоит перезаключить большую часть контрактов на поставку еды для питомцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Практически все животные в зоопарке едят овощи и фрукты, которые поставляются из стран Евросоюза. По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, питомцы столичного зоопарка съедают около 100 килограммов фруктов в день.

Напомним, 7 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Срок действия ограничения составляет один год, но может быть пересмотрен.

Сюжеты: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США , Как работает столичный зоопарк

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