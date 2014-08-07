В саду имени Баумана появились фонтаны с питьевой водой

Фото: группа сада имени Баумана в "Фейсбук"

На территории сада имени Баумана появились три фонтана с питьевой водой. На этой неделе установят еще семь, сообщили M24.ru в саду.

Вода очищается фильтрами, которые будут менять ежемесячно. При этом сад имени Баумана получил сертификат на качество воды.

Напомним, что десять питьевых фонтанов появились в парке "Сокольники". Дирекция "Сокольников" получила на воду сертификат качества, подтверждающий, что она пригодна для питья.

Вода в фонтаны парка поступает из городского водопровода и проходит систему фильтрации.

Также питьевые фонтаны работают в Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что во время летней жары пункты раздачи бесплатной питьевой планировали организовать в точках общепита во всех столичных парках.