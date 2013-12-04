Парк "Лужники" объединили со сквером в Новолужнецком проезде

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Столичные власти объединили сквер в Новолужнецком проезде и спортивный парк "Лужники" в единую природную зону площадью более ста гектар. Новый зеленый объект стал территорией столичного спорткомплекса.

Площадки, которые превратились в единое пространство, располагаются по адресу Новолужнецкий проезд, квартал 255 и улица Лужники, владение 24, сообщает информационный центр Правительства Москвы.

Напомним, что на спортивной арене "Лужники" уже демонтировали кресла и другие элементы, не входящие в конструкцию здания. 12 декабря будут подведены итоги конкурса и объявлен подрядчик, которому предстоит выполнить работу по переделке арены. В ближайшее время власти проведут еще один конкурс - на замену инженерных коммуникаций в "Лужниках". Полностью завершить реконструкцию стадиона планируется к 2017 году.