В Сокольниках пройдут Первые спортивные игры "2014"

Фото: sportvparke.ru

В Парке Сокольники состоятся зимние соревнования по пяти спортивным дисциплинам, которые дадут начало эстафете спортивного огня, которая завершится через год в олимпийском Сочи.

Состязания пройдут с 22 декабря по 8 января. Попробовать свои силы в борьбе за награды может каждый. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте sportvparke и указать виды спорта, в которых вы намереваетесь принять участие.

Все желающие могут посоревноваться в пейнтболе, лыжной эстафете, фигурном катании, лыжных гонках, натурбане, гонках на коньках и футболе на снегу.

Мероприятие рекомендовано Интерактивной афишей Москвы 2do2go.ru.