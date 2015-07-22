Фото: facebook.com/Sokolnikilike2bike

1 августа в парке "Сокольники" пройдет велопарад "Леди на велосипеде". Как сообщается на официальном сайте парка, тематикой заезда на этот раз станут кинодивы ХХ века.

Участницам велопарада предстоит черпать вдохновение для костюмов из образов Валентины Серовой, Светланы Светличной, Любови Орловой, Мэрилин Монро, Греты Гарбо, Одри Хепберн, Бриджит Бардо, Риты Хейворт и многих других.

Также гостей ждет велопарад, фотосессии, конкурсы и музыкальная программа. Кроме того, участницам велопарада вручат подарки.