14 ноября 2016, 17:14

Всепогодную лыжную трассу открыли в парке "Сокольники"

Фото: пресс-служба парка "Сокольники"

Лыжная трасса, устойчивая к изменениям погоды, появилась в парке "Сокольники". Она пролегает вдоль 2-го Лучевого просека, сообщает пресс-служба парка.

В отличие от остального 45-километрового маршрута на ней предусмотрена утолщенная подушка из натурального и искусственного снега, что позволяет кататься даже при легких перепадах температуры.

Трассу, длиной почти два километра, трамбуют с помощью специальной техники, которая используется на профессиональных горнолыжных склонах. В вечернее время маршрут подсвечен фонарями, дорога с двух сторон огорожена сетчатым забором.

Прокатиться по трассе можно абсолютно бесплатно.

парк Сокольники зима снег парки и пешеходные зоны

