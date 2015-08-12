В парке "Сокольники" пройдет праздник, посвященный Индии

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

16 августа на Центральной эстраде парка "Сокольники" состоится праздник, посвященный Дню независимости Индии, сообщают организаторы.

Парк "Сокольники" готовит для своих гостей фестиваль индийской культуры. Посетители попробуют национальные блюда индийской кухни, примут участие в мастер-классах по йоге, тантре и аюрведе, а также приобретут оригинальные украшения, сделанные лучшими мастерами.

Кроме того, на фестивале выступят российские и индийские танцоры и музыканты.