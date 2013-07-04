В Сокольниках открывается летний кинотеатр

Фото: ИТАР-ТАСС

5 июля в парке "Сокольники" пройдет презентация летнего мобильного кинотеатра. Гостям продемонстрируют совершенно новый формат кинопоказов – ночь кино "Opencinemania" у бассейна, сообщили в пресс-службе парка.

В рамках первого сеанса состоится пресс-показ фильма "7 психопатов", в дальнейшем посетители смогут увидеть другие хиты кинопроката, культовые блокбастеры и классические шедевры мирового кино.

Вместо традиционных зрительских кресел посетителей ждут удобные пуфики и шезлонги, расположенные на траве. Кроме того, во время киносеанса они смогут пройтись по песку и окунуться в бассейн. Для посетителей кинотеатра будет работать летнее кафе.

Ранее в "Сокольниках" появился "Первый парковый" телеканал. Его новостная студия начала работу на Фестивальной площади парка.