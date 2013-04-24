Открытие сезона в парке "Кузьминки" состоится 1 мая

Фото: www.park-kuzminki.ru

1 мая состоится открытие сезона в парке "Кузьминки".

В этот день в парке будет работать "Спорт Zone" со спортивными аттракционами: Angry Birds, настольным футболом и целой площадкой, посвященной фрисби.

На площадке "Арт Zone" выступит солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, который представит новый альбом "Не такая как все", а также исполнит популярные хиты группы. Кроме этого, гостей ждет выставка "Будущее парка "Кузьминки". Концепция развития", где каждый посетитель сможет увидеть, как преобразится парк.

Также будет подготовлена целая площадка для детей, где каждый ребенок сможет найти развлечение по душе, среди которых: шоу гигантских мыльных пузырей, мастер-класс по оригами и раскрашиванию фигурок животных, а также удивительная возможность сделать леденец своими руками.

А в "Лаунж Zone" пройдет мастер-класс по созданию бутоньерок и йога на свежем воздухе.