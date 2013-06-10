В марше в честь парада 1941 года примут участие артисты театра и кино

Фото: ИТАР-ТАСС

7 ноября на Красной площади пройдет костюмированный торжественный марш, посвященный 72-летию исторического парада 1941 года. Конкурс на его организацию объявил Комитет общественных связей столицы.

В мероприятии отразят исторические факты и события Обороны Москвы, подготовку контрнаступления и само контрнаступление. Победителям конкурса предстоит подобрать режиссерско-постановочную группу, ведущих из числа дикторов телевидения или артистов театра и кино, артистов и военнослужащих для драматических эпизодов и массовых сцен.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в марше примут участие не менее 10-ти единиц исторической военной техники, в том числе: танки Т-34, реактивный миномет "Катюша" и другие. При этом планируется провести не менее 10 репетиций, с учетом двух генеральных репетиций на Ходынском поле и трех репетиций на Красной площади.

Для "воссоздания исторического духа парада" участникам разработают специальную форму и обувь. Она будет состоять из брюк, утепленной куртки, шапки, перчаток и шарфа. Ботинки должны быть предназначены для прохождения строевым шагом по скользкой, обледенелой брусчатке. Всего планируется сшить 2024 комплекта для участников марша в возрасте от 11 до 20 лет. Эта работа должна быть закончена до 2 ноября.

На организацию марша и пошив формы столичные власти планируют потратить около 29 миллионов рублей – это максимальная цена контрактов.