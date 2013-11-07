На Страстном бульваре в связи с парадом будет ограничено движение

Фото: ИТАР-ТАСС

7 ноября c 15.00 на Страстном бульваре в связи с шествием будет ограничено движение автомобилей и общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы, будет перекрыто движение от Тверской до Большой Дмитровки.

Дорожная полиция просит водителей выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

Также 7 ноября с 7 утра в связи с подготовкой и проведением торжественного марша на Красной площади автобус № 25 и троллейбус № 8 будут следовать до улицы Балчуг. Кроме того, будет ограничено движение транспорта по Москворецкой улице, Ильинке, Варварке, Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску.