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Памятные даты

21 апреля 2015, 18:19

Опубликована карта площадок для запуска салютов 9 мая

День Победы памятные даты площадки салют портал открытых данных

На портале открытых данных появилась карта площадок для салютов 9 мая

Узнать, где в Москве 9 мая будут пускать салют, можно в интернете. На московском портале открытых данных появилась карта площадок для запуска фейерверков.

Салюты будут запускать с 16 площадок. Информация с местами расположения и точными адресами представлена как в виде таблицы, так и электронной карты.

Отметим, что больше всего площадок располагается на западе столицы. В ЗАО выделили сразу три специальных места, два из которых находятся на Поклонной горе. Кроме того, по две площадки приходится на Северо-Восточный, Северо-Западный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.

Откуда запускают салют в Москве

В прошлом году салют в честь Дня Победы в Москве произвели из 72 салютных установок. Оборудование разместили в 16 различных точках города. Основными площадками стали Воробьевы горы и Поклонная гора.

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Безопасность на каждой точке запуска обеспечивали правоохранители, а на смотровых площадках дежурили врачи "скорой".

Напомним, 9 мая будет отмечаться 70-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Столицу украсят в фирменном стиле "Ура Победе!": на московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.

В пешеходных зонах, библиотеках, театрах пройдет 1000 мероприятий: выставки, концерты, спектакли, встречи с ветеранами. Кроме того, в этом году в третий раз в Москве пройдет акция "Бессмертный полк".

Сейчас на портале открытых данных размещены более 300 дата-сетов. Информация разделена по 23 категориям, среди которых образование, выборы, здравоохранение, торговля и другие. Совокупное число просмотров данных за прошлый год составило 11 миллионов.
Сюжеты: 70-летие победы в Великой Отечественной войне , Москва весенняя: как провести майские праздники

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