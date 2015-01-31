С улицы Народного Ополчения украли памятник Пушкину

На северо-западе Москвы похитили памятник Пушкину

Неизвестные похитили памятник А.С. Пушкину, установленный на улице Народного Ополчения, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

Памятник был открыт в сквере за домом №32 в 1999 году к 200-летию со дня рождения поэта и ранее уже исчезал. "Самое обидное, что в этот раз его украли именно в Год литературы", – отметили в префектуре.

В сообщении подчеркивается, что весил памятник немало, и чтобы его увезти нужно было применить технику. На сайте района Куркино говорится, что пропажу обнаружили в конце января. Поиском памятника занимаются правоохранительные органы.