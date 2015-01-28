Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Северный флигель усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке будет отреставрирован, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Здание построено в XIX веке по проекту архитектора Жарова и расположено по адресу Малая Дмитровка, 12, строение 3. "Объект реставрируют и приспособят под современное использование в габаритах существующего здания площадью 626 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
Северный флигель входит в ансамбль городской усадьбы, которая была принята в реестр объектов культурного наследия регионального значения еще в 2007 году. 16 сентября 2014 года на заседании президиума столичного правительства флигель усадьбы Шубиных признали памятником культурного наследия.
Также в составе усадьбы Шубиных - следующие памятники архитектуры:
- Главный дом, построен в XIX веке по проекту Жарова,
- Южный флигель, построен в XIX веке по проекту Карнеева. Здесь в 1899 году жил Антон Чехов,
- Ограда с воротами, построена в конце XIX века по проекту Жарова
В усадьбе дворян Шубиных с 1833 по 1834 жил декабрист Орлов, в гостях у него бывали поэты Евгений Баратынский и Александр Пушкин. С 1855 по 1869 здесь располагалась "Рисовальная школа", которая затем вошла в состав Строгановского училищ
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