Подведены итоги конкурса на путеводитель по неизвестным памятникам

Памятник "Кот с сарделькой". Фото: um.mos.ru

В Москве подведены итоги конкурса "Памятная Москва" на составление лучшего путеводителя по неизвестным памятникам столицы.

Победителем стала Елена Острожникова, приславшая сразу несколько фотографий неизвестных памятников столицы.

Второе место досталось Александре Горбовской, "открывшей" москвичам памятник "Кота с сарделькой" по адресу улица Талалихина, дом 8. Однако отмечается, что территория, на которой расположен памятник закрытая. Он расположен во дворе жилого дома.

Памятник "Никто не забыт. Ничто не забыто". Фото: um.mos.ru

Третье место занял Федор Пышкин, который прислал фотографию памятника "Никто не забыт. Ничто не забыто" по адресу Окская улица, дом 3, корпус 1.

"Памятник и расположенная рядом "Аллея Славы" всегда будут напоминать о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - отметил автор фотографии.

Конкурс "Памятная Москва" проводился в рамках олимпиады для столичных школьников, но принять участие в нем может любой желающий