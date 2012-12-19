160 надгробий признаны памятниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия Москвы выявил 1,5 тысячи исторических некрополей, сообщил глава ведомства Александр Кибовский.

В ходе проверки выяснилось, что не все они представляют именно архитектурную ценность. В итоге было принято решение разделить объекты культурного анслдеия на места захоронения и художественные надгробия. Также власти приняли постановление, в котором указаны все объекты и ответственные за их содержание и состояние.

Кроме того, Мосгорнаследие провело инвентаризацию монументов – всего их насчитали 671, из которых объектами культурного наследия являются 160.