В Подмосковье уничтожена стела в честь 35-летия Победы в ВОВ

ИТАР-ТАСС

В подмосковном поселке Верея Раменского района Московской области уничтожена стела, установленная в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас ведутся работы по вырубке сквера, разбитого вокруг памятника. На этом месте планируется построить новый торговый центр.

15 лет назад сквер арендовали предприниматели. Местные власти пообещали, что бизнесмены будут заботиться о парке, а взамен построят небольшой магазин со стороны шоссе. Но уже скоро вместо деревьев появились торговые ряды, шиномонтаж и офисы.

Недавно предприниматели демонтировали стелу в честь 35-летия Победы, стоявшую у входа в аллею, и отправили в пункт приема металлолома. На этом месте в будущем планируется парковка.

"Это поругание памяти моего отца, моих родственников. Моего свекра, который тоже был пограничник, Царствие им всем небесное. Если бы они такое увидели, им такое бы, наверное, во сне не приснилось. Лишают людей светлой памяти!" – сообщила жительница поселка каналу "Вести-Москва".

Бизнесмены, ведущие строительство, уверяют, что администрация выдала им разрешения, а администрация категорически отрицает информацию о вырубке сквера.

"Вы видели, как их вырубали? Я не видел, что вырубали деревья. На данном месте не было памятника, сколько я, допустим, здесь нахожусь на службе - памятника Победы и сквера никогда не было в этом месте", - заверяет Максим Демьяновский, заместитель главы администрации сельского поселения Верейское.

Жители поселка готовят обращение в прокуратуру, а рабочие продолжают копать котлован под новый торговый центр.