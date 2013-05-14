Комиссия при Мосгордуме отказалась переносить памятник Пушкину

Комиссия Мосгордумы отказалась переносить памятник Александру Пушкину

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме отклонила предложение о переносе памятника Александру Пушкину с его нынешнего места на площади в центре Москвы.

Ранее с инициативой переноса памятника обратилось Объединение организаций и граждан за возрождение Страстного монастыря, сообщает канал "Москва 24".

Члены комиссии считают, что нынешнее место расположение памятника более удачно, чем прежнее.

Кроме того, против переноса памятника выступили Москомархитектура, Мосгорнаследия и департамент культуры Москвы.

Напомним, памятник Пушкину был установлен на площади в начале Тверского бульвара в 1880 году, однако в 1950 году его перенесли на другую сторону улицы, поставив на место снесенной в 1937 году колокольни Страстного монастыря.