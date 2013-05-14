Памятник Пушкину могут переместить на противоположную сторону Тверской

В Мосгордуме рассмотрят вопрос о переносе памятника Александра Пушкина

Во вторник, 14 мая, в Мосгордуме рассмотрят вопрос о переносе памятника Александру Пушкину на другую сторону Тверской улицы. С момента возведения монумент работы Александра Опекушина стоял в начале Тверского бульвара, поэт смотрел на Страстной монастырь. Однако в 1950 году его переместили.

В случае если решение будет принято, на Пушкинской площади возведут часовню в честь Страстного монастыря, разрушенного в 1937 году. Он стоял на месте памятника и кинотеатра "Пушкинский".

Памятник поэту был установлен в Москве 6 июня 1880 года. Монумент выполнен из бронзы, на нем высечены строки из стихотворения автора "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...".