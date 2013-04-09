Без поддержки бизнеса памятники не восстановить - эксперт

Без участия бизнеса восстановить памятники не удастся - эксперт

Без привлечения частных инвестиций восстановить все разрушенные городские памятники культуры невозможно. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщила председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.

"Без программы, которую предлагают власти города, нам не обойтись. Несмотря на то что город очень значительные средства выделяет на восстановление, без инвесторов сделать это практически невозможно", - считает эксперт.

По ее словам, в Москве достаточно организаций и предпринимателей, которые уже зарекомендовали себя добросовестным отношением к архитектуре.

"У нас есть такие предприниматели, у которых историческое здание, восстановленное собственными руками, вызывает гордость", – рассказала Маланичева.

Напомним, столичные власти намерены продавать исторические здания ради реставрации объектов. Цена для покупателей будет льготной, по аналогии с проектом по аренде старинных зданий. Так, в этом году власти рассчитывают получить от предпринимателей около 1,5 млрд руб., которые будут направлены на реставрацию городской архитектуры.