В Москве отреставрируют скульптурный ансамбль "Триумф победы"

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице отреставрируют памятник культурного наследия "Триумф победы", воздвигнутый в память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Ремонтно-реставрационные работы будут вестись как на скульптурах "Статуя воина" и "Статуя Женщины-воина", так и на двух скульптурных композициях из щитов, знамен и венков. Все монументы установлены на высоких постаментах", - говорится в сообщении.

В ходе экспертизы стоимость реставрации памятника была снижена почти на 194 тысячи рублей, что составляет 0,6 процента от первоначально представленной стоимости ремонтно-реставрационных работ.

"Монументальная скульптура "Триумф победы" является сложным для проведения ремонтно-реставрационных работ объектом из-за его месторасположения. Все четыре скульптуры сооружены на отвесных склонах по четырем сторонам моста. Такое размещение создает определённые трудности при установке на памятники строительных лесов. Все это нашло отражение в разработке проекта и в сметной документации", - пояснил глава комитета Игорь Солонников.

"Триумф победы" стал первым скульптурным ансамблем в честь памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятник был воздвигнут в 1943 году. Все четыре монумента, входящие в скульптурную композицию, являются декоративным оформлением Ленинградского путепровода.