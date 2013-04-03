Говорящие памятники: о чем пишут бронзовые микроблогеры

В среду, 3 апреля, в Twitter появился не совсем обычный микроблог. Записи в нем ведутся от имени памятника моряку торгового флота, установленного в центре Владивостока.

"Эдик Мореманский". Фото: ИТАР-ТАСС

В одном из первых твиттов бронзовый микроблогер сообщил о себе, что его зовут Эдуард Мореманский или просто Эдик, а также что он пишет с помощью воробья по имени Боров. Затем он рассказал, как взволновала его проходившая мимо девушка, поинтересовался, сколько стоит проезд, поделился своими музыкальными вкусами и даже предложил себя в мэры Владивостока. Несмотря на свою металлическую природу, владивостокский моряк оказался немного сентиментальным: "Вечереет. Люблю это время дня. У проходящих людей выражение лица как-то смягчается", - отметил он.

Всего за 9 часов своего существования в твиттере Эдик Мореманский обзавелся 36 читателями и оставил 30 записей. Это неплохой результат для памятника, но на просторах интернета есть и более успешные примеры.

Монумент Родина-мать в Волгограде может похвастать полутора тысячами подписчиков в твиттере и почти таким же числом записей. К сожалению, ее микроблог не обновлялся с 1 августа 2012 года. О себе Родина-мать написала, что она родилась в 1967 году, ее рост составляет 85 метров, а вес - 8 тысяч тонн. Род своей деятельности она обозначила как "охраняю ваш покой".

Родина-мать. Фото: ИТАР-ТАСС

Со своими читателями она делится мыслями на абсолютно разные темы от политики до футбола, а своих собеседников называет дочерьми или сынками. В целом, направленность этого микроблога можно назвать патриотической. Родина-мать часто цитирует новости о различных российских достижениях, вспоминает важные даты отечественной истории, поздравляет со спортивными победами, осуждает тех, кто отзывается о России критически, и призывает своих "детей" не ходить на митинги оппозиции.

Вот несколько ее характерных твиттов. "Поздравляю своих детей, попавших в новое правительство РФ, надеюсь, они будут работать на благо России и горжусь ими", - написала она 21 мая 2012 года. "Сегодня, между прочим, дети, День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)", - напомнила Родина-мать 27 января того же года. "Зачем Маккейн вмешивается в дела другого суверенного государства и грозит нам "арабской весной"?" - недоумевала она 6 декабря 2011 года.

Кроме этого у Родины-матери есть блог в "Живом журнале", который тематически повторяет ее твиттер.

У заокеанской "коллеги" Родины-матери - статуи Свободы - есть целых два аккаунта в твиттере: официальный и неофициальный. У официального - более 2,5 тысяч подписчиков. Там можно почитать

информацию для туристов, связанную с самой статуей, а также с национальным парком Свободы, где она расположена, и посмотреть фотографии. В микроблоге также сообщается о разных памятных датах американской истории. На сегодня в твиттере статуи свободы более полутора тысяч записей, он обновляется с периодичностью раз в два-три дня.

Статуя Свободы в Нью-Йорке. Фото: ИТАР-ТАСС

Неофициальный твиттер статуи Свободы обновляется гораздо регулярней. Сейчас там порядка 440 записей и более 2,6 тысяч подписчиков. В основном там постят забавные картинки и видеоролики, посвященные статуе Свободы, а также иногда просят пожертвовать деньги на различные благие дела.

А недавно собственным твиттером обзавелся памятник Ленину в Донецке. У бронзового Ильича 288 подписчиков, с середины января он успел оставить 89 твиттов. Новоявленный микроблогер в кепке сообщил о себе: "Я - памятник Владимиру Ленину в Донецке, сообщаю обо всем, что происходит на площади". Хотя диапазон его интересов гораздо шире: он пишет об украинской политике, ругает "бандеровцев", публикует хроники газеты "Донецкая правда" и размещает собственные фотографии. Однажды он даже задался вопросом "Какова судьба моего тела?"

Кстати, памятники - это не единственные неодушевленные существа, которые ведут микроблоги. Несколько аккаунтов в твиттере есть у популярного в интернете персонажа Упоротого лиса. А в декабре 2011 года микроблогером стала главная елка Украины.

Григорий Медведев