Союз ветеранов поддержал идею замены памятника Жукову

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Российский союз ветеранов поддержал идею замены памятника маршалу Жукову на Манежной площади, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампреда организации Владимира Гребенюка.

"Союз поддержал инициативу Комитета памяти маршала Жукова о переносе памятника и установке на существующий постамент на Манежной площади вновь изготовленного той же тематики памятника Жукову. Это наше четкое обозначенное решение Российского союза ветеранов", - сказал на заседании в Общественной палате России Владимир Гребенюк.

По его мнению, новый памятник маршалу Жукову будет гармонично вписываться в исторический ансамбль Манежной площади.

Ранее союз ветеранов уже направлял запрос в Мосгордуму с просьбой поддержать инициативу по замене памятника Жукову, однако из МГД пришел отрицательный ответ со ссылкой на негативные отклики в обществе. В связи с этим союз провел самостоятельный опрос среди участников 30 общественных организаций. "Все без исключения высказали положительную поддержку", - отметил Владимир Гребенюк.

Идею установки на Манежной площади нового памятника также поддержал на слушаниях в ОП маршал артиллерии СССР Владимир Михалкин. По его словам, нынешний памятник "не соответствует воинским ритуалам", в то время как новый выглядит более торжественно и соответствует месту его установки.

Напомним, осенью 2014 году комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно отклонила проект переноса памятника. Ранее депутат Госдумы Михаил Моисеев по просьбе представителей комитета памяти Жукова обращался к президенту России, мэру Москвы и в комиссию по монументальному искусству с запросом о перенесении памятника на родину полководца в Калугу. На место существующего памятника на Манежной площади предлагалось установить новую статую маршала.

В конце января на Манежной площади появилась еще одна скульптура Жукова. Монумент установили к открытию юбилейной выставки студии военных художников имени Грекова в Манеже. Новый монумент - авторская копия части композиции "Великая Отечественная Война" скульптора Михаила Переяславца.