Власти предлагают подсвечивать только отреставрированные памятники

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Департамент культурного наследия предложил подсвечивать только отреставрированные памятники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на и.о. начальника управления рассмотрения документации и контроля проведения работ по сохранению объектов культурного наследия департамента Анну Леванову.

"Было бы разумно подсвечивать те монументы, которые прошли реставрацию. Например, памятник А.С.Пушкину еще не отреставрирован, проектная документация по нему будет разработана в 2015 году. Туда мы готовы включить и проект подсветки", - отметила Леванова.

В свою очередь, представитель департамента топливно-энергетического хозяйства Александр Кондратенко считает, что нужно разработать концепцию подсветки памятников. "Необходимо понять сколько их, какие из них первоочередные, и определиться с финансированием, потому что оно пока не предусмотрено", - заключил он.

По словам председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в столице более 300 памятников нуждаются в подсветке.

Кроме того, как сообщила замначальника управления департамента финансов Надежда Беликова, на балансе ГУП "Моссвет" находится 56 памятников, средства на подсветку которых предусмотрены департаментом топливно-энергетического хозяйства. На электроэнергию для подсветки тратится коло 1,5 миллиона рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что для московских памятников разработают концепцию освещения, чтобы монументы не терялись на фоне "светящихся" бульваров и домов. Об этом рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. В частности, предлагается организовать подсветку памятников Грибоедову, Пушкину и других знаменитых монументов.

По словам Герасимова, многие памятники в Москве сегодня попросту незаметны. "В городе есть яркая подсветка у деревьев на бульварах, при этом памятники едва освещены. Это касается и тех монументов, которые относятся к объектам культурного наследия. Например, недостаточно подсвечены памятники Александру Пушкину на площади его имени и Александру Грибоедову на Чистых прудах", - пояснил депутат.