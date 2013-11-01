Памятник Дмитрию Кантемиру в музее "Царицыно" установят до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Памятник российскому и молдавскому государственному деятелю и энциклопедисту Дмитрию Кантемиру установят в музее-заповеднике "Царицыно" в декабре 2013 года. Департамент строительства города Москвы объявил конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит работы по установке монумента.

Начальная цена контракта составляет более 1,2 миллиона рублей. Итоги конкурса подведут 25 ноября.

Планируется, что памятник украсит северо-восточную часть музея при въезде с Новоцарицынского шоссе. Высота бронзовой статуи составит 3 метра 65 сантиметров. Памятник будет возвышаться на мраморном постаменте высотой 1,1 метра.

"Общая высота сооружения составит 4,95 метра. Около постамента появится памятный камень из гранита с бронзовой табличкой. Проектом также предусмотрено устройство площадки из гранитных плит и пешеходной дорожки с мощением брусчаткой, установка малых архитектурных форм, архитектурное освещение и озеленение территории памятника", - сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Для маломобильных групп граждан предусмотрено устройство продольных уклонов на пути движения. Также на территории установят информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и световые средства информации.

Напомним, решение о возведении памятника было принято Мосгордумой еще в 2008 году. Ранее сообщалось, что проектно-сметная документация согласована, первоначальная стоимость установки памятника снижена на 2 миллиона рублей.

Дмитрий Кантемир – молдавский и российский ученый и политический деятель. Указом Петра I в 1712 году Дмитрию Константиновичу пожаловали в вотчину село Черная Грязь, которое ныне известно под названием "Царицыно".