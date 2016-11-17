Мужчина упал на козырек подъезда жилого дома

Инцидент произошел на Луговом проезде. Неизвестного обнаружили на козырьке подъезда с различными травмами.

Мужчина упал с высоты на козырек подъезда жилого дома, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок