Мужчина упал на козырек подъезда жилого дома

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Мужчина упал с высоты на козырек подъезда жилого дома, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.
Инцидент произошел на Луговом проезде. Неизвестного обнаружили на козырьке подъезда с различными травмами.
17 ноября 2016, 21:52Происшествия
