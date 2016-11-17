Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 21:52

Происшествия

Мужчина упал на козырек подъезда жилого дома

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мужчина упал с высоты на козырек подъезда жилого дома, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел на Луговом проезде. Неизвестного обнаружили на козырьке подъезда с различными травмами.

падение с высоты чп

