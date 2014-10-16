Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2014, 11:28

Происшествия

ЦБ отозвал лицензию у московской кредитной организации "Ютикпэй"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций некоммерческую кредитную организацию "Ютикпэй", сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, в течение последнего года "Ютикпэй" помогала отмывать незаконные доходы.

Компания не входила в систему страхования вкладов и занимала 853-е место по величине активов в банковской системе РФ.

Ссылки по теме


Напомним, 9 октября Банк России отозвал лицензию у двух банков: АКБ "Универсальный кредит" и "Народный кредит". По мнению ЦБ, банки не располагали достаточным количеством собственных средств и предоставляли недостоверную отчетность.

Вернуть свой вклад (полностью или частично) в банке, у которого отозвали лицензию, возможно только в том случае, если он входит в систему страхования. Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.

Сайты по теме


Сюжет: Отзыв лицензии у банков
отзыв лицензии Центробанк России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика