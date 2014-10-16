ЦБ отозвал лицензию у московской кредитной организации "Ютикпэй"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций некоммерческую кредитную организацию "Ютикпэй", сообщает пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ, в течение последнего года "Ютикпэй" помогала отмывать незаконные доходы.
Компания не входила в систему страхования вкладов и занимала 853-е место по величине активов в банковской системе РФ.
Напомним, 9 октября Банк России отозвал лицензию у двух банков: АКБ "Универсальный кредит" и "Народный кредит". По мнению ЦБ, банки не располагали достаточным количеством собственных средств и предоставляли недостоверную отчетность.
Вернуть свой вклад (полностью или частично) в банке, у которого отозвали лицензию, возможно только в том случае, если он входит в систему страхования. Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.
