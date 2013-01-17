Из школы, где отравились дети, госпитализировали пять учеников

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Из образовательного центра №1452, где в четверг произошло массовой отравление детей, госпитализировали пять учеников. Другие школьники утверждают, что от воды, которая предположительно является источником отравления, пахло йодом.

Ученики 4-го класса вернулись в кабинет после урока физкультуры. После того как они попили воду из кулера, дети начали жаловаться на боли в животе, тошноту, слабость и головокружение, у некоторых поднялась температура.

В школу прибыли пять бригад "скорой помощи". Пятерых учеников, по просьбе родителей, отправили в 13-ю детскую Филатовскую больницу, до автомобилей они шли сами. Остальных забрали родители.

Кулеры с водой изъяли для проведения экспертизы. Между тем ученики 5-го класса, которые тоже пили воду в этот день, говорят, что от нее пахло йодом, сообщает телеканал "Москва 24". В ближайшее время в учебное заведение приедет главный токсиколог столицы, а также специалисты Роспотребнадзора.

Известно, что фирма, которая поставляла воду, работает со школой на протяжении последних четырех лет.

В настоящее время школа работает в обычном режиме.