Восемь человек отравились в кафе на северо-западе столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько работников одной из столичных компаний отравились после трапезы в кафе офисного здания на северо-западе Москвы. Одна из пострадавших скончалась.

"В пятницу на Хорошевском шоссе, дом 32 "А" в офисном здании произошло пищевое отравление семи работников коммерческой организации", - сообщили M24.ru в пресс-службе главка московской полиции.

Там отметили, что по предварительным данным, вскоре после происшествия "женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности".

Материалы дела переданы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для принятия процессуального решения. В ходе проверки будет установлена причина гибели женщины.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, от пищевого отравления пострадали восемь человек. Двое были госпитализированы. Следственные органы начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.