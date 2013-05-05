Из-за аварии на столичном метрополитене госпитализированы три человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое пассажиров столичной подземки госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" после возгорания на "фиолетовой" ветке метро утром 5 мая.

Как сообщает преcс-служба столичного главка полиции, пострадавшие были направлены в НИИ имени Склифосовского.

Для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, в которую вошли эксперты ГУП "Московский метрополитен" и сотрудники УВД подземки. Информация о происшествии передана в прокуратуру метрополитена.

Напомним, около 8 часов утра 4 мая на перегоне "Выхино" – "Рязанский проспект" произошло короткое замыкание на контактном рельсе, из-за чего было прекращено движение поездов на участке "Текстильщики" – "Выхино".

Было эвакуировано около 300 человек, "Мосгортранс" выделил 120 автобусов для перевозки пассажиров вместо метрополитена.