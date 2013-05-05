Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2013, 14:38

Происшествия

Из-за аварии на столичном метрополитене госпитализированы три человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое пассажиров столичной подземки госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" после возгорания на "фиолетовой" ветке метро утром 5 мая.

Как сообщает преcс-служба столичного главка полиции, пострадавшие были направлены в НИИ имени Склифосовского.

Для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, в которую вошли эксперты ГУП "Московский метрополитен" и сотрудники УВД подземки. Информация о происшествии передана в прокуратуру метрополитена.

Напомним, около 8 часов утра 4 мая на перегоне "Выхино" – "Рязанский проспект" произошло короткое замыкание на контактном рельсе, из-за чего было прекращено движение поездов на участке "Текстильщики" – "Выхино".

Было эвакуировано около 300 человек, "Мосгортранс" выделил 120 автобусов для перевозки пассажиров вместо метрополитена.

Сайты по теме


отравления госпитализация чп НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика