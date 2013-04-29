Отключать отопление в Москве начнут 30 апреля

Батареи в городских зданиях начнут остывать со вторника, 30 апреля. Отключение произойдет поэтапно, в течение трех дней столичные власти планируют отключить отопление в жилых домах, заведениях социальной сферы и производственных помещениях.

Согласно установленным правилам, отопление в столице прекращается, когда средняя температура воздуха в течение пяти суток не опускается ниже восьми градусов. Сразу после этого городские коммуникации начнут готовить к следующему сезону.

Подходящий к концу отопительный сезон проходит гладко, в Москве не было зафиксировано ни аварий, ни остановок в теплоснабжении.

Напомним, первые плановые отключения горячей воды начнутся в городе 13 мая. Воду не будут отключать на срок больше десяти дней.