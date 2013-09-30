Почти 4 тысячи домов подготовили к отопительному сезону в ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 4 тысячи домов подготовили к отопительному сезону в Центральном административном округе Москвы. Об этом заявил зампрефекта ЦАО Павел Кораблев на заседании коллегии в префектуре округа.

По словам Кораблева, 3897 домов в ЦАО подготовлено к отопительному сезону, еще 58 зданий остаются под контролем окружной тепловой комиссии, поскольку там завершается ремонт системы водоснабжения, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе в полной готовности находятся 12 аварийных служб, более 100 передвижных электростанций и 350 тепловых пушек.

С 1 октября в префектуре запустили "горячую линию", куда любой желающий может обратиться с жалобой на недостатки в эксплуатации домов. В том числе, граждане могут пожаловаться и на перебои с отоплением. Для этого им необходимо позвонить по телефону 8(495)691-60-75.

На заседании коллегии было отмечено, что все социальные учреждения округа полностью готовы к зимнему сезону.