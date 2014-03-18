Отключать горячую воду начнут через 10 дней после майских праздников

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские энергетики начинают подготовку к зимнему отопительному сезону. Плановые отключения горячей воды в столичных домах начнутся через десять дней после майских праздников, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

До мая испытания системы водоснабжения будут проходить без отключения горячей воды. При острой необходимости возможно отключение горячего водоснабжения в течение одного рабочего дня с 9.00 до 17.00. Об этом коммунальные службы предупредят заранее.

В этом году планируется отремонтировать 40 районных и 46 квартальных тепловых станций, 124 котельных и 9746 центральных тепловых пунктов.

Кроме того, 241 километр теплосетей заменят трубами нового поколения. Это позволит сократить срок отключения горячей воды с двух недель до одного дня.

В 2014 году горячую воду на время проведения работ не будут отключать в 5733 зданиях, в том числе 3195 жилых домах. А в 2185 зданиях ее отключат на срок от одного дня до восьми.

Подготовка к отопительному сезону завершится в конце августа.