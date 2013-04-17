Столичные власти начали подготовку к новому отопительному сезону

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти начали подготовку к новому отопительному сезону. На эти цели выделено более полутора миллиардов рублей, заявил глава департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел Ливинский.

По словам Ливинского, на подготовку к отопительному сезону из бюджета выделено 1 миллиард 579 миллионов рублей. Из них 773 миллиона рублей будет направлено на теплосети, а 806 миллионов рублей на электросетевое хозяйство, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Летом этого года планируется реконструировать 375 километров теплосетей, а также отремонтировать 88 тепловых станций и 6 энергоблоков городских ТЭЦ, сообщил чиновник.

Ливинский добавил, что все работы будут завершены к 25 августа. Жилые дома начнут отапливать 15 сентября, а социальные учреждения будут готовы к началу отопительного сезона с 1 сентября.