Два вечерних рейса "аэроэкспрессов" в Шереметьево отменят на 11 дней

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге в течение 11 дней будут отменены по два вечерних рейса "аэроэкспрессов"с Белорусского вокзала в Шереметьево и обратно. В период с 18 по 22 июня и с 24 по 29 июня поезда из аэропорта не будут отправляться в 23.00 и в 00.00, с вокзала - в 23.30 и в 00.00.

В эти же дни изменится и время отправления вечерних рейсов "аэроэкспрессов". Из Шереметьево они будут выезжать в 22.35, 23.38 и в 00.43. С Белорусского вокзала – в 22.18, 23.26 и в 00.33, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, из-за ремонта на МЖД также были отменены ряд майских рейсов "Аэроэкспресса" из Шереметьево до Белорусского вокзала и обратно.