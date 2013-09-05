В День города Останкинскую башню откроют для экскурсий

Фото: ИТАР-ТАСС

Останкинскую башню откроют для посещений в День города, сообщает пресс-служба телебашни. Для москвичей подготовили специальную экскурсионную программу, викторину о Москве, а также фильмы и песни о столице.

Пришедшие в Останкинскую башню 7 сентября смогут поучаствовать в конкурсе "Открытый микрофон", прочитав любимое стихотворение о Москве. Лучшему чтецу вруча памятный сувенир - уменьшенную копию Останкинской телебашни.

Добавим, обычно открытая смотровая площадка доступна для посетителей с мая по октябрь, однако в июле этого года из-за плановой реконструкции экскурсии были прекращены.

В настоящее время успешно завершены работы по реконструкции инженерных сетей по всей высоте башни - вентиляции, водоснабжения, канализации и электрической сети. Это позволит расширить экскурсионный маршрут, посетители смогут больше узнать о функционально-технических особенностях башни.

Кроме того, в 2014 году планируется открытие легендарного высотного ресторана "Седьмое небо", который в настоящее время находится на реконструкции.