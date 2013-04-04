Более 8 тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 4 апреля в Щелковском районе Московской области отключили электроснабжение. Сообщение об этом поступило около 7.40 на пульт регионального управления МЧС. В зоне отключения оказались 24 жилых дома и 1 детский сад - №22, всего - около 8,3 тысяч человек.

В настоящее время на месте аварии работают две ремонтно-восстановительные бригады Щелковских электросетей, кроме того, туда направлена группа Щелковского ГПО. Сотрудники районной администрации оповещают население, обходя квартиры.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Подмосковья, восстановить электроснабжение по резервной схеме планируется в течение часа.