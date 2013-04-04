Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2013, 08:35

Происшествия

Более 8 тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за аварии

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 4 апреля в Щелковском районе Московской области отключили электроснабжение. Сообщение об этом поступило около 7.40 на пульт регионального управления МЧС. В зоне отключения оказались 24 жилых дома и 1 детский сад - №22, всего - около 8,3 тысяч человек.

В настоящее время на месте аварии работают две ремонтно-восстановительные бригады Щелковских электросетей, кроме того, туда направлена группа Щелковского ГПО. Сотрудники районной администрации оповещают население, обходя квартиры.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Подмосковья, восстановить электроснабжение по резервной схеме планируется в течение часа.

Сайты по теме


отключения электроснабжение Щелковский район чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика