Водоснабжение в подмосковном Щелкове восстановят к 18 часам

Фото: пресс-служба

Холодное водоснабжение в городе Щелково Московской области, где в понедельник утром прорвало трубу, рассчитывают восстановить к 18 часам, сообщает областной главк МЧС.

Напомним, из-за прорыва трубы без холодной воды остались 20 домов на улицах Первомайская, Центральная и Пионерская, где проживают 500 человек, в том числе 55 детей.

В 12.30 были завершены работы по откачке воды из колодца, а в 12:45 специалисты начали вводить пластиковую трубу внутрь поврежденной стальной.